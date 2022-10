Schaap krijgt ’lift’ van brandweer na reddingsactie

Voordat de reddingsactie kon plaatsvinden, moest de gewaarschuwde brandweer eerst op speurtocht in een weiland aan de Venrayseweg.

Een melder had ontdekt dat er een schaap in een put was gevallen, maar waar dat precies was gebeurd bleef even onduidelijk. „Uiteindelijk werd het dier in een droge put aangetroffen”, vertelt een getuige.

„Één brandweerman liet zich in de put zakken, pakte het schaap op en gaf hem aan zijn collega’s. Het dier leek na de tuimeling wat uitgeput, maar had geen verwondingen opgelopen.”

De brandweerlieden hebben het schaap meegenomen in de brandweerauto, en terugbezorgd bij de eigenaar.