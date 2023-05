Monsterfiles door pinksterchaos op snelwegen: al 800 kilometer file

Dat is meer dan de ongeveer 600 kilometer waar de ANWB rekening mee had gehouden, laat een woordvoerder weten. De oorzaak van deze extra drukte is een aantal ongelukken, naast het toch al bovengemiddeld hoge aantal files veroorzaakt door vakantieverkeer. Veel mensen trekken er met het pinksterweekend op uit. Dat is zichtbaar aan de drukte op de wegen naar het zuiden en op de A12 richting Duitse grens, aldus de woordvoerder.

Ook op de A2 staat het muurvast. Hier is sprake van honderden kilometers file. Bestuurders moeten rekenen op flinke vertraging.

Ook op de A4 staat het flink vast. Rond Rotterdam en Den Haag kan de reistijd oplopen met ruim drie kwartier. Ook op de A73, A50, A27, A20, A15 staan files van tientallen kilometers.

Nog erger

Rijkswaterstaat verwacht dat de files nog erger worden. De vrijdag voor Pinksteren is het traditiegetrouw druk op de weg en de spits komt doorgaans vroeg op gang. „Een zonnig pinksterweekend staat voor de deur en we verwachten dat veel mensen eropuit gaan”, aldus Rijkswaterstaat. „Ga je op pad? Check voor vertrek de actuele verkeersinformatie”, is het advies.