Pinksterchaos op snelwegen van start: nu al sprake van monsterfiles

„De meeste files worden momenteel veroorzaakt door recreatieverkeer”, aldus een woordvoerder van de ANWB. Zo is het erg druk rond de Afsluitdijk, op de A12 richting de Duitse grens en op de wegen naar het zuiden. Ook op de A2 staat het muurvast. Bestuurders rondom Maarheeze, Breukelen, Rosmalen en Culemborg moeten rekenen op flinke vertraging.

Ook op de A7 ter hoogte van Breezanddijk staat ruim een half uur file en bij knooppunt Nieuwe Meer op de A10 en de A15 bij Rotterdam zijn de wegen overvol.

Nog erger

Rijkswaterstaat verwacht dat de files nog erger worden. Rond de avondspits wordt meer dan 500 kilometer file op de rijkswegen verwacht.

De vrijdag voor Pinksteren is het traditiegetrouw druk op de weg en de spits komt doorgaans vroeg op gang. „Een zonnig pinksterweekend staat voor de deur en we verwachten dat veel mensen eropuit gaan”, aldus Rijkswaterstaat. „Ga je op pad? Check voor vertrek de actuele verkeersinformatie”, is het advies.