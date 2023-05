Pinksterpiek voorbij op de weg, wel nog paar honderd kilometer file

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / HH

De filepiek op de Nederlandse wegen was rond 17.00 uur voorbij. Op het hoogtepunt tussen 16.30 uur en 17.00 uur stond er 968 kilometer file. Dat was meer dan de ongeveer 700 kilometer waar de ANWB rekening mee had gehouden, laat een woordvoerder weten.