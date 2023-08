D66-Kamerlid Sjoerdsma stelt zich niet opnieuw verkiesbaar bij verkiezingen

In een open brief schrijft Sjoerdsma, sinds 2012 Kamerlid, dat hij het een grote eer vond om kamerlid te mogen zijn en dat het een droom was die uitkwam. De Eindhovenaar hield zich onder meer bezig met economische zaken, asiel en integratie en emancipatie. Tevens was hij campagneleider van de sociaal-liberale partij.

Sjoerdsma verlaat de Tweede Kamer met een boodschap aan de nieuwe Kamerleden om „het hart van onze democratie te beschermen.” Hij stelt onder meer dat hij de nieuwe Kamer het besef gunt dat de democratie een gezamenlijke opdracht is. „Dat de broodnodige nieuwe bestuurscultuur niet tot stand kan komen zonder dat coalitie én oppositie zich daarvoor inspannen. Dat een nieuw kabinet alleen vertrouwen kan krijgen als het Nederlanders weer vertrouwen geeft.”

Als buitenlandwoordvoerder voor zijn partij was Sjoerdsma vaak uitgesproken tegen landen als China en Rusland. Hij diende een motie in om de behandeling van Oeigoerse minderheid als genocide te bestempelen, waarna China sancties tegen Sjoerdsma instelde. Ook kwam hij op een zwarte lijst van Rusland terecht.

Sjoerdsma was campagneleider tijdens de vorige Tweede Kamerverkiezingen. Toen haalde de partij, met Sigrid Kaag als lijsttrekker, het beste resultaat ooit met 24 zetels.

Eerder werd bekend dat twee woordvoerders en campagneleider Sjoerdsma bij diverse journalisten verhalen in de oren fluisterden dat informateur Johan Remkes ’warrig’ aan de formatiegesprekken zou hebben deelgenomen als gevolg van alcoholinname. Sjoerdsma mocht destijds aanblijven, maar intern klonk bij D66 forse kritiek op de actie om Remkes zwart te maken.

De D66’er clashte vaak ook met partijen uit de uiterst rechtse flank. In 2021 wierp FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen hem tijdens een coronadebat toe: „uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen.”