Patrycja Skoczylas (15) uit Den Haag al maand vermist

Patrycja liep op 24 april weg uit haar woning. Het is niet de eerste keer dat zij is weggelopen. Momenteel begeeft zij zich mogelijk in een omgeving die voor een 15-jarige niet goed is. Als Patrycja wordt aangetroffen zal de hulpverlening zich over haar ontfermen, meldt de politie.

De tiener is van Poolse afkomst en bevindt zich vaak in het gezelschap van mensen die ook uit Polen komen.

Patrycja is 1.65 meter lang en heeft donkerbruin haar.