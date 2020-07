Eenrichtingsverkeer in Amsterdamse Kalverstraat wegens 1,5 meterregel

Vorig weekeinde stroomde de binnenstad weer vol met toeristen en dagjesmensen. Langs de grachten waren het vooral auto’s uit Polen, Duitsland, België en Frankrijk. Het was daarmee het eerste echt drukke weekend sinds op 18 maart de eerste coronamaatregelen van kracht werden.

Om ervoor te zorgen dat de 1,5-meterregel dit weekend wél kan worden nageleefd, kondigde het stadsbestuur vrijdagmiddag maatregelen aan. Vandaar dat zaterdagmiddag in de Kalverstraat eenrichtingsverkeer werd ingesteld.

Vanwege de drukte werd in de Kalverstraat eenrichtingsverkeer ingesteld. Ⓒ ANP

Bezoekers mochten alleen van de Dam naar het Muntplein en niet andersom. Ook op de Heiligeweg, die de Kalverstraat verbindt met de Leidsestraat, werd eenrichtingsverkeer ingevoerd om de drukte in goede banen te leiden. Via steegjes op het Rokin en de Nieuwezijds Voorburgwal is de populaire en smalle Kalverstraat nog wel gewoon te bereiken. Rond 17:00 uur in de middag werd het eenrichtingsverkeer in de Kalverstraat opgeheven. „Het is veel minder druk en winkels gaan zo dicht”, laat een woordvoerder van de hoofdstad weten.

Verkeersregelaars

Ook op de Wallen wordt zaterdagavond grote drukte voorzien. Vrijdagavond was het al zo druk dat anderhalve meter afstand niet te handhaven viel. Om de bezoekers te leiden worden er verkeersregelaars en extra handhavers ingezet en zijn er grote billboards en tekstkarren in het Amsterdamse Centrum geplaatst.

„Vandaag - overdag is het rustig”, laat een woordvoerder van de Wallen-ondernemers weten. „We verwachten dat het vanavond vanaf 22.00 tot 24.00 uur drukker wordt. De gemeente heeft loopstromen vastgesteld en dat werkt goed. Er staan bij alle hoeken hosts die de bezoekers informeren en doorzenden.”

Straatartiesten mogen niet optreden

Straatartiesten mogen tot 1 november niet optreden in Amsterdam. „Er worden zaterdag nog geen boetes uitgedeeld aan straatartiesten, wel worden ze op de hoogte gebracht van de nieuwe regels”, laat een woordvoerder van de gemeente Amsterdam weten. Optredens van straatartiesten trekken volgens burgemeester Femke Halsema veel publiek, waarbij de aanwezigen onvoldoende afstand tot elkaar houden. Het verbod is per direct ingegaan.

In de andere grote steden Den Haag, Rotterdam en Utrecht is geen drukteprobleem in de binnensteden. In Rotterdam worden de ontwikkelingen rond corona echter wel scherp in de gaten gehouden. Daar werden in de afgelopen vijf dagen 95 nieuwe besmettingen geregistreerd, waaronder veel twintigers en dertigers.