Gat in snelweg A1 met spoed gerepareerd

Ⓒ Google Maps

AMERSFOORT - Rijkswaterstaat heeft een spoedrepratie uitgevoerd op de A1 tussen Amsterdam en Amersfoort bij de afrit Bunschoten. Daar was bij werkzaamheden een gat in de weg ontstaan, waardoor twee van de drie rijstroken dicht moesten. De weg is nu weer vrij, maar er geldt voorlopig een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur. Definitieve reparatie volgt later.