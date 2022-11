Tientallen doden na enorme brand in Chinese fabriek in Anyang

De brand brak maandag uit in een district met veel techbedrijven in de stad Anyang. Meer dan tweehonderd reddingswerkers werden ingezet om het vuur te bestrijden. Het duurde tot 23.00 uur (lokale tijd) voordat de brand volledig geblust was. Volgens de Chinese staatszender CCTV zijn de slachtoffers dinsdagochtend doodverklaard.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Volgens de lokale autoriteiten heeft de openbare veiligheidsdienst verdachten in beeld.

Industriële ongelukken komen regelmatig voor in China waar veiligheidsvoorschriften vaak slecht worden nageleefd. Zo kwamen in maart 2019 bij een explosie in een chemische fabriek 78 mensen om het leven en raakten honderden mensen gewond.