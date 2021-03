Ravage na ramkraak op juwelier in Amsterdam-Zuidoost

Binnenland

Vrouw vindt slapende inbreker in schuur naast lege wijnflessen

Een bewoonster van een woning in het Zeeuwse Rilland sloeg woensdagochtend de schrik om het hart toen ze een slapende inbreker aantrof in haar schuur. De man had daar in de late uurtjes een paar flessen wijn achterover geslagen en was vervolgens in slaap gevallen.