Verkeer kan weer doorrijden bij Van Brienenoordbrug in Rotterdam, A16 open

De brug blijft vooralsnog wel gestremd voor de scheepvaart. "Maar de brug gaat één keer per dag open op aanvraag, en voor morgen is er nog geen aanvraag geweest. Er liggen dus geen schepen te wachten."

Wat precies het technische probleem was, is nog niet duidelijk. In de technische ruimte van de brug was sprake van rookontwikkeling. "Waarschijnlijk is er iets doorgebrand. Er wordt nog onderzocht wat er moet gebeuren."

Door de storing kon de brugklep niet meer naar beneden. Na een tijd was dat probleem verholpen, maar gingen de slagbomen niet meer omhoog. Die werden uiteindelijk handmatig opengezet.