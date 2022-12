Bewoners twaalf woningen moeten tijdelijk hun huis uit Meer explosief materiaal gevonden in woning Spijkenisse

SPIJKENISSE - In de woning in de Mizarstraat in Spijkenisse, waar woensdag ongeveer 50 gram van de explosieve stof TATP werd gevonden, is bij het politieonderzoek donderdag nog meer van dit spul gevonden. Uit voorzorg moeten de bewoners van twaalf woningen in de nabijheid tijdelijk hun huis uit, meldt de politie.