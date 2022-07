Staartdeling en schrijven met hand op Forumscholen: ’Bij ons geen iPhones’

Buitenland

Bekritiseerde politiechef met verlof na schietpartij op school Texas

De politiechef die het voor het zeggen had toen een 18-jarige schutter vorige maand 19 kinderen en 2 docenten doodschoot op een basisschool in de Amerikaanse plaats Uvalde, wordt naar huis gestuurd met betaald verlof. Dat meldt het schoolbestuur waar de politiechef in dienst is in een persbericht.