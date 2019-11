Tot 13 jaar cel voor moordpoging in spyshop

AMSTERDAM - Wegens de moordpoging op een medewerker van een Amsterdamse spyshop is de 55-jarige Marcel S. veroordeeld tot dertien jaar gevangenisstraf. Volgens de Amsterdamse rechtbank sloeg S. op 28 augustus 2018 met een AK47-geweer in op het slachtoffer, nadat hij eerst vergeefs had geprobeerd hem neer te schieten. Tegen S. was twintig jaar gevangenisstraf geëist.