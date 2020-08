Rellen in Kanaleneiland, jongeren gooien met vuurwerkbommen

De politie bevestigt dat het onrustig is in Kanaleneiland. „Er is veel jeugd op straat, er is onrust en vandalisme.” Over hoeveel jongeren er op de been zijn, kon een woordvoerder nog niets zeggen. „Collega’s zijn nu bezig om de boel rustig te houden.”

Een auto is in brand gestoken, zo laat een woordvoerder weten. „Er was brand bij een auto, die is door de brandweer geblust.”

Eerder vandaag werd opgeroepen om te gaan rellen in Kanaleneiland.