Vermiste vriendinnen Myrthe (19) en Ruth (22) gevonden in autowrak: een vrouw overleden, ander zwaargewond

Dat meldt de politie. Het wrak werd donderdag aangetroffen in de bosschages langs de Liemerseweg. Een toegesnelde agent hoorde zachtjes geklop komen uit de auto. Een van de twee inzittenden was op dat moment al overleden, de andere vrouw was zwaargewond, maar wel aanspreekbaar.

De politie gaat ervan uit dat de vrouwen een eenzijdig ongeval hebben gehad. De auto is van de weg geraakt, heeft een boom geraakt en is over de kop geslagen. Onderzocht wordt nog wanneer het ongeluk is gebeurd.

Telefoons

Myrthe en Ruth waren dinsdagavond samen in Doetinchem een drankje doen. Daarna zouden ze naar het huis van een van de twee gaan. Myrthe sprak met haar vader telefonisch af om na een ’afterparty’ rond tweeën thuis te komen. Maar de telefoons van de beide vriendinnen waren sinds de bewuste nacht om 00.45 uur niet meer te bereiken. ’s Morgens ontdekten de betrokken families dat er iets niet in de haak was en sloegen zij alarm.

Ⓒ News United

De plek waar het autowrak donderdag is gevonden ligt precies tussen de plek waar Myrthe en Ruth voor het laatst zijn gesignaleerd en waar de afterparty werd gehouden waar zij naartoe zeiden te gaan. Mogelijk zijn de twee dinsdagnacht al van de weg geraakt met hun auto.

De familie van de twee vrouwen is door de politie ingelicht.