India doet nader onderzoek bijwerkingen vaccin AstraZeneca

„We kijken naar alle incidenten rond bijwerkingen, in het bijzonder die ziekenhuisopnamen of het overlijden tot gevolg hadden. We zullen het meteen melden als we op verontrustende zaken stuiten”, zei dr. N.K. Arora zaterdag in een reactie op de verontrusting in enkele Europese landen. Hij is lid van het nationale comité dat belast is met de bestrijding van Covid-19 in India.

Trombose

India heeft tot dusver 28 miljoen inentingen gedaan met een coronavaccin, in de meeste gevallen met dat van AstraZeneca. Dat wordt ook in India geproduceerd. Alleen al op vrijdag zijn twee miljoen Indiërs gevaccineerd.

Volgens Arora „is er geen urgente reden tot zorg omdat het aantal meldingen van ongunstige bijwerkingen erg klein is. Maar we bekijken alle meldingen en onderzoeken nogmaals of er gevallen van trombose tussen zitten.”

„Tot gisteren zijn er 59 of 60 overlijdens gerapporteerd, en die waren allemaal toeval”, aldus de hoogleraar. Ook de ziekenhuisopnamen in verband met vaccinatie worden nogmaals bekeken. Zodra de uitkomsten van het nadere onderzoek bekend zijn, zullen die volgens Arora worden gepubliceerd.

Scandinavië

Denemarken, Noorwegen en IJsland besloten de vaccinatie met AstraZeneca op te schorten in verband met meldingen over trombose. De landen willen eerst zeker weten dat er geen verband is tussen het coronavaccin en bloedstolsels.

Volgens het Europees geneesmiddelenbureau EMA zijn er geen aanwijzingen dat de bloedproppen zijn veroorzaakt door het coronavaccin. Ook is het aantal gevallen dat voorkomt onder gevaccineerde mensen niet hoger dan onder de gehele bevolking, aldus de toezichthouder.