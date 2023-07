Explosie bij winkel voor hardware in Amsterdam

Volgens de politie wilden de daders vermoedelijk een inbraak plegen. Of er daadwerkelijk iets is buitgemaakt, kan de politie nog niet zeggen.

Kort voor 07.00 uur was de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) nog bezig met onderzoek. Daarna kan de politie pas naar binnen voor verder onderzoek, zegt een woordvoerder. De Ceintuurbaan, in de Amsterdamse wijk De Pijp, is voor een deel afgesloten.

Eerdere explosie

Eerder in de nacht was ook op een andere locatie in Amsterdam een explosie. Aan de De Schaapherderstraat ging een explosief af bij de gemeenschappelijke voordeur van een appartementencomplex, laat een woordvoerder van de politie weten. Door de ontploffing zijn de deur en een aantal ramen beschadigd. Niemand raakte gewond.

Over de toedracht van de explosie aan de De Schaapherderstraat in Amsterdam-West is nog niets bekend. De politie doet onderzoek.