FBI schakelt man uit die van plan was om Biden te vermoorden

Het slachtoffer, Craig Robertson, had aangekondigd dat hij ‘zijn camouflagepak en sluipschuttergeweer’ zou pakken, toen hij hoorde van de aanstaande komst van de president. Ook bedreigde hij andere politici op sociale media. De FBI meldde zich daarop woensdagochtend vroeg bij het huis van de man waarna het fataal misging, aldus de Amerikaanse nieuwszender NBC.

Biden is enkele uren voor zijn geplande bezoek ingelicht over het incident. Hij reist naar Utah voor een evenement met veteranen op donderdag.

De politieke spanning in de VS loopt op nu Democraten en Republikeinen elkaar in steeds hardere bewoordingen verwijten maken. Centraal in de vete staat de vervolging van oud-president Donald Trump die hoopt volgend jaar weer president te worden. De Republikeinen leggen op hun beurt Biden het vuur aan de schenen met een reeks hoorzittingen, waarin ze vooral zijn familie op de korrel nemen.

Een onderzoeker van Bellingcat heeft sociale media-berichten van Robertson op X gedeeld: