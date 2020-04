Boeren lopen weg bij overleg met Schouten

„Op deze wijze heeft verder overleg geen zin”, concludeert Dijkhuizen na een bijeenkomst met Schouten woensdag in Den Haag. De boerenvoorman is ’zwaar teleurgesteld’ in Schouten omdat ze geen rekening houdt met de agrarische voorstellen die in november al op tafel zijn gelegd om de stikstofuitstoot verder te verlagen.

Het kabinet praat met de agrarische sector omdat de landbouw, via de uitstoot van ammoniak in de veehouderij, één van de grootste bronnen is van stikstof in Nederland. Die stikstof werkt als meststof voor planten en zorgt ervoor dat unieke en zeldzame soorten worden overwoekerd. De rechter bepaalde in mei dat de regering meer moet doen om deze flora & fauna in de zogenaamde Natura2000-gebieden beter te beschermen.

Eiwitarm veevoer

Boeren stelden in november al voor de uitstoot van ammoniak verder te verlagen via eiwitarm veevoer, door koeien meer in de wei te laten en mest aan te lengen met water. Dijkhuizen ziet daarentegen niets in een honderden miljoenen kostende opkoop van veebedrijven. Dit zou, zo berekende het Mesdagfonds, slechts een miniem effect hebben op de stikstofneerslag in natuur.

Grootste struikelblok is echter de vraag of andere sectoren, zoals bijvoorbeeld de industrie of de luchtvaart, de rechten om stikstof uit te stoten zouden mogen opkopen van stoppende boeren. Het Landbouw Collectief wil dat per se niet. De angst bestaat dat de landbouw dan volledig wordt leeggegeten door kapitaalkrachtige andere bedrijven. Dijkhuizen waarschuwt zelfs voor ’wildwest’ taferelen.

Ook CDA-Kamerlid Jaco Geurts ziet dit probleem. Hij wijst naar het opkopen van boerderijen door de provincie Noord-Brabant die buiten haar provinciegrenzen liggen. De stikstofwinst wil het provinciehuis in Den Bosch gebruiken voor de bouw van een nieuw bedrijventerrein bij Moerdijk. Dit lijkt tegen eerder gemaakte afspraken in te gaan. Geurts: „We willen opheldering van de minister over dit cowboygedrag van Brabant.” Verder constateert de CDA-er dat de corona-crisis „de gesprekken bemoeilijkt.”

Schouten

Minister Schouten ’betreurt’ het besluit van het Landbouw Collectief om de gesprekken te staken. De CU-bewindsvrouw stelt dat het juist nu belangrijk is om samen tot oplossingen te komen: „Juist nu veel bedrijven het zwaar hebben is het cruciaal dat straks, naast herstel van natuur, ook economische activiteiten weer doorgang kunnen vinden.”

Het kabinet blijft ondertussen stug doorwerken aan nieuwe stikstofmaatregelen. Schouten zegt de Tweede Kamer ’binnenkort’ te informeren. „Voor de landbouwsector staat de deur open om mee te denken over oplossingen voor deze stikstofaanpak.”