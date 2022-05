Telegraaf-enquête onthult: vertrouwen politiek op dieptepunt

De burger heeft schoon genoeg van de manier waarop politiek Den Haag van incident naar incident holt. Ruim driekwart van de Nederlanders vindt dat politici te veel met zichzelf bezig zijn en te weinig met het oplossen van problemen. Het vertrouwen is op een absoluut dieptepunt beland, zo blijkt uit een peiling in opdracht van De Telegraaf, in de week na de veelbesproken zogeheten ’Nokiagate’.

Ook het kabinet is weinig populair: sinds hun aantreden is het aandeel Nederlanders dat geen vertrouwen heeft in Rutte, Kaag en de rest van de ministersploeg gestegen van 61 naar 68 procent.