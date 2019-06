Migranten verdronken voor Turkse kust

De boot zonk bij Bodrum in het zuidwesten van Turkije en enkele kilometers van het Griekse eiland Kos. Het is nog onbekend wat de nationaliteit is van de migranten.

Geregeld steken migranten, voornamelijk Syriërs in gammele bootjes vanuit Turkije de Egeïsche zee over om via Griekenland Europa te bereiken. Dit jaar hebben al bijna tienduizend vluchtelingen de oversteek proberen te maken.