’2020 minst rampzalig voor echtelijke liefdes’

Trouwambtenaar ’MAFS’: ’Soms denk ik, oei dat wordt moeilijk’

Trouwambtenaar Mariëlle Jongmans (57) is al sinds het eerste seizoen van Married at First Sight een van de twee vaste trouwambtenaren. Ook dit jaar zegent ze weer een deel van de huwelijken in. Soms tegen beter weten in. „Dan denk ik bij een koppel: oei, dat wordt moeilijk.”