Minister: zet militair niet in voor politiewerk

„We moeten politietaken wel politietaken laten”, zegt Grapperhaus. „We kunnen daar ook nog een hoop maatregelen in verzinnen met elkaar.” Een gemeente die om agenten verlegen zit, kan „een extra beroep” doen op de landelijke eenheid. En politiemensen worden overgeheveld van plaatsen waar ze gemist kunnen worden naar plaatsen waar de nood het hoogst is. Bovendien kan de politie mensen zonder politieopleiding inzetten voor werk waarvoor die scholing niet vereist is, zegt de minister.

„Daar moeten we mee beginnen”, vindt Grapperhaus. „Dan kunnen we altijd nog zien of er wellicht een noodgreep nodig is. Maar zover ben ik nog niet.”

