Deze Britse jihadiste wilde Hilversumse kerk opblazen: ’Varkens, we zullen wraak nemen’

De Britse Safiyya Shaikh (37) werd geboren als Michelle Ramsden en groeide op in een probleemgezin Ⓒ Police

Hilversum - Een jihadiste die de Sint Vituskerk in Hilversum bedreigde met een bomaanslag, is dankzij een politie-infiltrant tegen de lamp gelopen en in Engeland veroordeeld tot levenslang. Safiyya Shaikh vormde met twee Nederlandse leden jihadgroep Greenb1rds, die grossierde in haatpropaganda.