Levenslang voor bekeerde IS-vrouw die kerk wilde opblazen

Ⓒ Police

LONDEN - Een Britse sympathisante van de radicaalislamitische terreurbeweging IS is tot levenslang veroordeeld omdat ze zichzelf wilde opblazen in de bekende St Paul’s Cathedral in Londen. De 37-jarige vrouw, Safiyya Amira Shaikh, was in 2007 bekeerd tot de islam en ontwikkelde geleidelijk extreme opvattingen.