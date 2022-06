Treinverkeer lamgelegd door spoorstaking in Engeland

De staking geldt vooral voor het Engelse spoorpersoneel. In Wales is ervoor gekozen om niet te staken, maar daar rijden door de Engelse staking veel minder treinen. Ook de dienstregeling in Schotland is flink ontregeld doordat er niets rijdt in Engeland.

Veel spoormedewerkers staan met borden en spandoeken voor treinstations. Zij zijn ontevreden over de inflatie en dat hun loon niet meegroeit, waardoor ze veel koopkracht verliezen. „Onze campagne blijft lopen zolang als het nodig is”, aldus een van de vakbondsleiders.

De vakbonden denken dat de spoorstaking een startschot kan zijn voor andere sectoren om ook de straat op te gaan. „De zomer van onvrede”, noemen de bonden het. Leraren, medisch personeel, afvalverwerkers en zelfs advocaten zouden in actie willen komen tegen de stijgende prijzen en inflatie.

De regering noemt de staking contraproductief. Door deze acties zouden forenzen minder vaak kiezen voor de trein, wat uiteindelijk minder geld oplevert, aldus de regering. Minister van Transport Grant Shapps zei tegen Sky News dat hij bezig is met een wet die het mogelijk maakt uitzendkrachten in te zetten tijdens stakingen.

Het is dinsdag niet drukker op de Engelse wegen dan op een normale dinsdag. Het was wel de verwachting dat meer mensen de auto zouden nemen en er daardoor meer files zouden zijn.

Donderdag en zaterdag wordt ook gestaakt door het spoorpersoneel.