Plan Israël: vrouwen en transgenders op verkeersborden

Over het onderwerp zijn al verschillende bijeenkomsten geweest, meldt het Israëlische Ynet News. Hierbij zaten onder meer vertegenwoordigers van de politie en designstudenten, die zullen helpen bij het ontwerpen van de verkeersborden.

In het land hebben de verkeersborden een Europees uiterlijk. Over het algemeen worden dezelfde kleurpatronen, vormen en symbolen gebruikt. Sinds 1960 is erg weinig aan de bewegwijzering veranderd. Volgens een bron bij het ministerie zal het wel even duren voordat het plan echt tot uitvoering gebracht kan worden; nieuwe wetgeving is noodzakelijk. Landen als Canada, Zwitserland, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk voegden al eerder vrouwen toe aan de borden.