’Verongelukte Ivana en Beau waren de engelen van Badhoevedorp’

Ivana Hogenbirk (links) en Beau van der Bilt. Ⓒ Foto privéarchief

Ze haalden alles uit het leven. Als er wat te vieren was, waren ze erbij en gingen ze als het even kon als laatsten naar huis. Vrolijk zijn was hun levensmotto. En ze zaten barstensvol toekomstplannen. Tot die fatale nacht van woensdag 2 op donderdag 3 juni. Ivana Hogenbirk (23) en Beau van der Bilt (19) verongelukten samen op de Zeeweg in Overveen. De zwoele zomernacht werd plots ijskoud. En zwarter dan zwart.