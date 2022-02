President Biden draagt zwarte vrouw voor als opperrechter

Jackson werkt nu in een hof van beroep, een instantie net onder het Hooggerechtshof. Eerder was ze advocaat voor mensen die geen jurist kunnen betalen. Het is de bedoeling dat ze de 83-jarige Stephen Breyer vervangt, voor wie ze ook werkte.

Breyer kondigde onlangs aan te stoppen. Hij geldt als een van de drie liberale rechters in het negenkoppige rechtscollege, dat wordt gedomineerd door conservatieve rechters. Biden zorgt er nu voor dat de liberale minderheid niet nog kleiner wordt. Hij had al tijdens zijn verkiezingscampagne beloofd een zwarte vrouw voor te dragen als er een post zou vrijkomen. Met de 51-jarige Jackson lijkt er voor de komende tientallen jaren in ieder geval een liberale stem verzekerd.

Het Hooggerechtshof heeft het laatste juridische woord over alle omstreden onderwerpen inclusief abortus, wapenbezit en immigratie. In 2020 overleed de progressieve rechter Ruth Bader Ginsburg, die op voordracht van de Republikeinse president Trump werd vervangen door de ultraconservatieve Amy Coney Barrett. Daarmee kregen de opperrechters van behoudender snit een duidelijke meerderheid.