Politie valt binnen bij illegaal pokertoernooi

Agenten vielen even na middernacht een pand op het bedrijventerrein Rivium in Capelle aan den IJssel binnen. Dit nadat er vermoedens waren over illegale gokpraktijken.

In het pand aan de 4e Riviumstraat waren in totaal acht mannen en een vrouw aanwezig die aan het pokeren waren. Volgens de politie hadden deelnemers flinke geldbedragen op zak.

Twee Rotterdammers van 24 en 36 jaar zijn aangehouden. Er werd een bedrag van ruim 9.000 euro in beslag genomen. De politie gaf de pokerdeelnemers vervolgens ook een bekeuring voor het overtreden van de coronanoodverordering. Dat is een bon van ruim 390 euro.

Bekijk ook: Politie stopt huisfeest met tientallen bezoekers in Arnhem