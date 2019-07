Ruim 5 miljoen voor kop Toetanchamon

De verkoop was zeer tegen de zin van de Egyptische autoriteiten, die het artefact terugeisten als cultureel erfgoed. Buiten het pand van Christie’s stonden ongeveer twintig zwijgende demonstranten met borden met de tekst „Egyptische geschiedenis is niet te koop.” Wie het miljoenenbedrag, inclusief opgeld, heeft betaald voor het bijzondere werk is niet bekendgemaakt.

Egypte wil al heel lang eeuwenoude, unieke kunstvoorwerpen terug die ooit door archeologen en avonturiers zijn meegenomen. Daaronder de befaamde Steen van Rosetta, die in het British Museum ligt.