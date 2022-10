9 aanhoudingen bij grote politieactie drugsonderzoek Eindhoven

„Vanwege de invallende duisternis worden de zoekingen door gespecialiseerde zoekteams voor vandaag gestopt en morgen bij daglicht hervat”, aldus de politie op Twitter. Nadere details over de resultaten van de actie worden later bekendgemaakt. Op afbeeldingen is te zien dat verschillende sportauto’s zijn meegenomen, waaronder een Mercedes SLS en een Ford Mustang.

De politie doet samen met de FIOD en de Belastingdienst onderzoek naar de grootschalige productie van en handel in synthetische drugs en het witwassen van crimineel vermogen. Er waren maandag onder meer doorzoekingen op drie woonwagenkampen in Eindhoven, in Oeffelt en in Best. Volgens de politie deden er ruim duizend agenten, opsporingsambtenaren en specialisten van defensie mee.