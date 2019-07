Opnieuw Spaanse groepsverkrachters voor het hekje

Spaanse vrouwen willen dat verkrachters in het land zwaar worden gestraft. Ⓒ AP

BARCELONA - In Spanje is opnieuw een groepsverkrachtingszaak in het nieuws: die van de ’Manada van Manresa’ ofwel de Roedel van Manresa. Vandaag zal het slachtoffer – een meisje van nu 17 jaar, maar ten tijde van de vermeende verkrachting nog maar 14 – haar verhaal voor de rechter doen.