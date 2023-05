Oorlogsmonument Rijswijk wéér doelwit: jongens aangehouden voor weghalen bloemen

De politie kreeg een melding dat een aantal jongeren de bloemen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog had meegenomen. Toen de politie onderweg was naar het Monument voor de Gevallenen aan de Laan Hofrust, zagen agenten twee jongens lopen met bloemen in hun handen. Zij zijn toen direct aangehouden, wordt op Facebook gemeld.

Inmiddels is het tweetal weer vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie heeft hen een boete voor baldadigheid opgelegd. De politie kon niet vaststellen of de jongens iets te maken hadden met het incident in de nacht van 4 op 5 mei. „Wij doen nog steeds onderzoek naar wie dit heeft gedaan”, aldus de politie.