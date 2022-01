Bewoner azc Sweikhuizen gooit met hete olie: twee medewerkers met brandwonden afgevoerd

De slachtoffers zijn met brandwonden overgebracht naar het brandwondencentrum in Aken. Een bewoner van het azc is opgepakt.

Een woordvoerder van het COA vertelt dat twee medewerkers op een brandalarm zijn afgegaan, dat in de keuken was geactiveerd. Daar bevond zich een al langere tijd in het azc verblijvende bewoner, die een pan hete olie in zijn handen had. Die gooide hij over de twee medewerkers heen.

Meerdere ambulances en eenheden van de brandweer kwamen ter plaatse nadat de hulpdiensten werden gealarmeerd. Ook is een traumahelikopter opgeroepen, maar die hoefde niet in actie te komen.

De twee gewonde medewerkers zijn naar het brandwondencentrum gebracht en de bewoner is gearresteerd. Er zijn met deze man nooit eerder problemen geweest.

Rond 20.00 uur was de rust weergekeerd in het azc in Sweikhuizen. De politie is een onderzoek gestart.