Ex-militair vergiftigd met medicijncocktail

Hoogerbrugge werd op 20 december 2017 in zijn bovenwoning gevonden door zijn ouders. Zijn schedel was ingeslagen. In zijn bloed werd een mix van antipsychotica, antidepressiva en een bloeddrukmedicijn gevonden, terwijl hij zelf geen medicatie gebruikte. In zijn vaatwasser werden volgens het Openbaar Ministerie zes glazen gevonden met medicijnresten en alleen vingerafdrukken en DNA-sporen van het slachtoffer en E. erop.

E. werd vorig jaar in haar huidige woonplaats Londen opgepakt. In mei werd de vrouw uitgeleverd aan Nederland. Ze heeft nog geen verklaring willen afleggen.

Een deel van de medicijnen in het lichaam van Hoogerbrugge komt volgens het OM overeen met medicatie die een vriendin van E. gebruikte. Zij miste na een bezoekje van haar op 16 december een voorraadje voor drie dagen.

De oud-inwoonster van Hoogeveen was bevriend met Hoogerbrugge, maar de oud-militair was volgens zijn vader in de laatste weken van zijn leven bang voor haar geweest. Hij zou enkele weken voor zijn dood, nadat hij een keer voor zijn doen extreem laat wakker was geworden, ook het vermoeden hebben uitgesproken dat hij was vergiftigd.

Onderduiken

Omdat E. de dagen rond de moord onbereikbaar was, gaf haar zoon haar als vermist op. Eind december dook ze op bij een vriend in Meppel. Die vertelde de politie dat ze dagen bij hem had gelogeerd, nadat ze elkaar jaren niet hadden gezien, „alsof ze wilde onderduiken.” Op dat moment was de vrouw nog geen verdachte. De rechtbank bepaalde donderdag dat de ze drie maanden langer vast blijft zitten

