Buitenlandse prostituee besmet Italiaans dorp

Ⓒ 123RF

ROME - In het Siciliaanse stadje Modica is paniek uitgebroken nu een buitenlandse prostituee die daar tien dagen verbleef Covid-19 blijkt te hebben. De burgemeester van Modica heeft al haar klanten opgeroepen een test te doen om te controleren of ze met het virus besmet zijn geraakt. Als zou blijken dat zij het coronavirus hebben is hen bij voorbaat verzocht dat met hun familieleden te delen.