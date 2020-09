Arrestatie in zaak geruchtmakende kofferbakmoord

Dat heeft de politie Noord-Nederland dinsdagochtend bevestigd. De moord op Ralf staat bekend als de kofferbakmoord omdat het zwaar toegetakelde lichaam van de dertiger op 31 maart 2017 in de kofferbak van zijn eigen Mercedes werd gevonden. Die was geprobeerd om in een kanaal te duwen, maar bleef steken achter een stalen rand van het Stieltjeskanaal.

Het onderzoek bleek lastig omdat water dat de auto was binnengedrongen veel sporen en een telefoon van de man uit Klazienaveen had vernietigd. Ralf had geen criminele antecedenten en het mogelijke motief voor de moord was dan ook altijd een raadsel. Eerder werden ook twee verdachten opgepakt, maar die zijn kort daarna weer vrijgelaten.

De familie van ’Ralfie’ verhoogde in februari het tipgeld naar 100.000 euro. Wat de relatie is tussen Ralf en de 28-jarige verdachte is nog niet duidelijk.

Ouders dolblij met arrestatie

De ouders van Ralf Meinema laten dinsdagochtend aan De Telegraaf weten dolblij te zijn met de aanhouding. Ingrid Meinema: ,,Vanochtend stond ineens een familierechercheur voor de deur om ons het nieuws te vertellen. We zijn natuurlijk ongelooflijk blij. Wie het is, weten we niet. We hebben al die jaren gehoopt op een doorbraak. Hoop heeft ons op de been gehouden.”

