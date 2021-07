LIVE | Dijk bij Meerssen doorgebroken, geen tijd meer voor evacuatie

Een dijk langs het Julianakanaal bij Meerssen is vrijdagmiddag doorgebroken. Het water heeft vooralsnog een gat geslagen van 1 bij 1 meter, maar dat kan snel groter worden, zei een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

„Sluit ramen en deuren. Er is geen tijd meer om de woning te verlaten. Inwoners moeten naar en hogere verdieping”, meldt de Veiligheidsregio. Het gaat om een stuk dijk bij Voulwames, een buurtschap bij Meerssen en Bunde.

In de buurt van de dijkdoorbraak gaan meerdere sirenes af om mensen te waarschuwen. „Dit gebied komt onder water te staan”, aldus de woordvoerder.

Reddingswerkers

Reddingswerkers van de Nationale Reddingsvloot (NRV) zijn vrijdagochtend actief in de gemeente, in het Limburgse Heuvelland. Zo’n elf eenheden helpen daar met het verkennen van de omgeving en het evacueren van mensen.

De NRV is een samenwerking tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid, het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), de veiligheidsregio’s, Brandweer Nederland en Reddingsbrigade Nederland. De vloot wordt ingezet bij grote overstromingen in Nederland. „In Meerssen gebeurt van alles en daar gaan ze nu aan de slag. Het water komt daar tot hun middel”, aldus een woordvoerder van de Reddingsbrigade. Ook zijn er nog zestien eenheden in Luik in België aan het helpen. „Hulp is daar sinds donderdagavond aan de gang.”

Donderdag waren de reddingswerkers vooral bezig in Valkenburg, in samenwerking met het leger. Mensen werden met trekkers, aanhangers en legerwagens uit hun huizen gehaald en naar het droge gebracht.

Inwoners van Westbroek en Oostbroek in Geulle (gemeente Meerssen) wordt vrijdagochtend dringend verzocht hun woning te verlaten. Momenteel stijgt de waterstand van de Geul en dreigt het gebied onder water te lopen. De gemeente Meerssen besloot in de nacht van donderdag op vrijdag ook al een deel van haar inwoners te evacueren. Toen ging het om het gebied ten noorden van de Geul en ten oosten van het Julianakanaal. Doordat het water in de Maas bleef stijgen, kon de Geul niet daarin afwateren.

13.50 - Defensie schaalt af in Limburg, meer militairen noordelijker

Defensie schaalt het aantal militairen dat in overstroomd Limburg hulp verleent af van ongeveer driehonderd naar tweehonderd. Ook verplaatst het zwaartepunt van de operatie zich noordelijker, voornamelijk naar het midden van de provincie.

Volgens een defensiewoordvoerder zijn er in de veiligheidsregio Limburg-Noord, waar ook de plaatsen Thorn en Wessem onder vallen, nu een kleine honderd mensen van de landmacht aan het werk. Donderdag waren dat er nog ongeveer tachtig. Ze zijn daar voornamelijk bezig met het versterken van de dijk bij de twee plaatsen. Ook zijn medewerkers van de marechaussee actief, die zich daar onder meer bezig houden met het afzetten van ondergelopen wegen, het ondersteunen van de politie en het begeleiden van bewoners in nood.

13.35 - Verstandelijk gehandicapte bewoners zorgcentrum Maastricht terug

De ongeveer tweehonderd verstandelijk gehandicapte bewoners van zorgcentrum Maasveld in de wijk Heugem in Maastricht keren vrijdagmiddag terug. De eerste bewoners zijn alweer in het pand, aldus de woordvoerder. Donderdagavond werden de bewoners vanwege het stijgende hoogwater geëvacueerd.

13.30 - Veel initiatieven voor hulp, Giro 777 opengesteld voor slachtoffers

Veel Limburgers steken een helpende hand toe om mensen die getroffen zijn door de watersnood te helpen. Er is veel solidariteit. Mensen uit gebieden die droog zijn gebleven zijn aan het werk voor mensen die wel getroffen zijn door het hoge water.

Zo helpen vrijwilligers met het vullen van zandzakken in een loods van de gemeente Leudal in Horn, aan de overkant van de Maas bij Roermond. Er is veel behoefte aan zandzakken om dijken en kades te versterken en het onder water lopen van onder meer woningen en winkels te voorkomen.

Verder biedt bierbrouwerij Hertog Jan in Arcen bij Venlo kratten aan om meubels hoog te zetten. Er zijn facebookpagina’s voor mensen die te maken hebben met wateroverlast in Venlo en de regio Heerlen.

Het Nationaal Rampenfonds (NRF) heeft per direct giro 777 opengesteld, waar donaties voor de wateroverlast in Limburg kunnen worden gedaan.

Doneren kan via iDEAL op de pagina van het NRF. Ook kunnen mensen zelf een overboeking doorgeven aan hun bank. In dat laatste geval kan de donatie worden gedaan ten name van Stichting Nationaal Rampenfonds in Houten, op rekeningnummer NL28 INGB 0000 000 777.

12.52 - Limburg roept ramptoeristen nogmaals op weg te blijven

Gouverneur Johan Remkes en de voorzitters Hans Verheijen en Antoin Scholten van respectievelijk de veiligheidsregio Zuid-Limburg en Limburg-Noord hebben vrijdag in een open brief ramptoeristen opgeroepen weg te blijven uit de overstroomde gebieden in de provincie.

Het is volgens de briefschrijvers nodig om eerst en vooral de wateroverlast aan te pakken. „En daarbij kunnen we geen ramptoeristen gebruiken”, schrijven ze.

Steeds meer gemeenten hebben noodverordeningen afgekondigd om ramptoerisme aan te pakken. In Valkenburg staat de Mobiele Eenheid aan de stadsgrenzen om iedereen te vragen wat hij of zij komt doen. Ramptoeristen worden weggestuurd. Ook in Meerssen bewaakte de ME de gemeentegrenzen.

Bewoners van de door de Roer bedreigde gebieden in Roermond zeggen veel last te hebben van ramptoeristen, met name in Voorstad Sint Jacob. Er is weliswaar veel politie en ook daar geldt een noodverordening, maar veel mensen laten zich daardoor niet afschrikken. Ramptoeristen lopen bewoners en hulpverleners voor de voeten, zei een woordvoerder van de Veiligheidsregio Limburg-Zuid.

Remkes, Verheijen en Scholten steunen de getroffen bewoners. „Het is niet bedoeld als schrale troost, maar we zien ondanks de ellende ook hoeveel mensen zich dag en nacht inzetten om de schade zoveel mogelijk te beperken of om over het welzijn van gedupeerden te ontfermen”, schrijven ze. „Uit Limburg en uit de rest van het land. Hulp van familie, buren, collega’s en vrienden. En we zien brandweer, politie, het waterschap, uw gemeente, de reddingsbrigade, Defensie, Rode Kruis en veel andere organisaties dag en nacht in touw. Veel dank daarvoor. Ook beide veiligheidsregio’s en provincie Limburg doen al het mogelijke.”

11.33 - Waalkade Nijmegen en Rijnkade Arnhem afgesloten

De Waalkade in Nijmegen gaat vrijdag dicht voor alle verkeer wegens de verwachte hoge waterstand in de Waal. Arnhem doet hetzelfde met de Rijnkade, omdat ook daar overstromingen worden verwacht. Gemeenten aan de rivieren hebben laaggelegen parkeerplaatsen aan het water eveneens afgesloten.

De Waalkade in Nijmegen gaat vrijdag dicht voor alle verkeer wegens de verwachte hoge waterstand in de Waal. Arnhem doet hetzelfde met de Rijnkade, omdat ook daar overstromingen worden verwacht. Gemeenten aan de rivieren hebben laaggelegen parkeerplaatsen aan het water eveneens afgesloten.

De Rijn bij Lobith bereikt volgens sommige waterbeheerders zondagmorgen de hoogste stand van ongeveer 14,75 meter boven NAP. Dit kan nog hoger uitvallen, omdat vrijdag de hoogwaterpiek uit de Duitse Moezel in de Rijn bij Koblenz stroomt. Tussen Koblenz en Lobith krijgt de Rijn nog meer water uit overgelopen beken zoals de Ahr.

Rijkswaterstaat denkt vrijdag dat de stand bij Lobith zondag op 14,45 meter boven NAP blijft steken. Volgens de dienst kan het ook iets lager zijn. De kans dat de waterstand de 15 meter boven NAP overschrijdt, acht Rijkswaterstaat klein. Tijdens het hoogwater van 1993 en 1995 kwam de waterstand ruim boven de 15 meter boven NAP uit.

De waterstand in de grote rivieren eindigt volgens de waterbeheerders wel flink boven het hoge water van afgelopen februari. Na maandag gaat het water in de grote rivieren weer zakken.

11.28 - Bewoners 22 huizen in Venray geëvacueerd

De bewoners van 22 buitendijks gelegen huizen aan de Maas in de gemeente Venray worden geëvacueerd. De gemeente heeft hun gevraagd hun bezittingen veilig te stellen en hun woningen tijdelijk te verlaten. De mensen worden hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld, liet de gemeente Venray vrijdag weten.

Venray lijkt de dans grotendeels te ontspringen. In de nacht van zaterdag op zondag bereikt de piek de gemeente, maar volgens de huidige berekeningen blijven de dorpen Blitterswijck, Wanssum en Geijsteren veilig. De veiligheidsregio verwacht dat de dijken hoog genoeg zijn om het water tegen te houden in Venray.

In de gemeente zijn de campings aan de Maas ontruimd. De rioleringen die op de Maas uitmonden zijn dichtgezet om instroom van Maaswater te voorkomen. Wegen worden afgezet, er worden zandzakken geplaatst bij een sportpark in Wanssum. Voor het gebied ten oosten van de A73, dat grenst aan de Maas, geldt een noodverordening.

10.56 -A79 om 12.00 uur weer open voor verkeer

De A79 in Zuid-Limburg gaat om 12.00 uur vrijdag weer open voor het verkeer. meldt Rijkswaterstaat. De snelweg tussen Maastricht en Heerlen werd dinsdag deels afgesloten.

Het verkeer blijft overigens in de hele provincie last houden van het water, omdat wegen ondergelopen zijn of afgesloten. Dat geldt zowel voor grotere wegen als voor landweggetjes. Dat leidt op veel plaatsen tot files en opstoppingen. Met name in het stroomgebied van de Roer staan veel wegen blank of kunnen elk moment onder water lopen.

De Roer bereikt in de loop van vrijdag een piek van 300 kuub per seconde. Dat niveau is nooit eerder bereikt. Tot nog toe was de maximale afvoersnelheid 120 kuub. Als gevolg van de hoge waterafvoer staan grote delen van het stroomgebied onder water.

10.35 - Scheepvaart Maas Limburg naar verwachting tot na weekend gestremd

De binnenvaart op de Maas in Limburg blijft naar verwachting tot na het weekend gestremd vanwege de zeer hoge waterstanden, sterke stroomsnelheden en drijvend afval in de rivier. Dat meldt de regiocoördinator voor Zuidoost-Nederland van de branchevereniging voor de binnenvaart Koninklijke BLN-Schuttevaer.

Sinds donderdag 18.00 uur is de Maas van het uiterste zuiden van Limburg tot Noord-Limburg gestremd voor alle scheepvaart. Volgens de regiocoördinator wisten alle binnenvaartschippers een veilig heenkomen te zoeken en zijn er geen incidenten geweest, al hadden sommige schippers wel haast om tijdig van het water te komen en aanlegplaatsen te vinden.

Drijvend afval en drijfhout vormen een gevaar voor de besturing van binnenvaartschepen. Het gaat bijvoorbeeld om bomen, struiken en takken, maar er zouden ook caravans in de Maas zijn terechtgekomen. De regiocoördinator denkt dat het nog wel enige tijd kan gaan duren voordat de rommel is opgeruimd, ook omdat afval naar de bodem gaat zinken. Daarnaast wordt afval stroomafwaarts meegenomen door de Maas.

9.32 - Dodental watersnood België loopt op

Het dodental door de overstromingen in België is opgelopen tot twaalf, melden Belgische media. Zeker vier mensen worden nog vermist.

De Waalse minister-president Di Rupo zei vrijdag te vrezen dat het dodental nog zal oplopen. Honderden mensen zitten nog vast in hun huizen.

Alle Maasgemeenten in Limburg kondigden de evacuatie aan van de bewoners van gebieden die worden bedreigd door hoogwater. Door de hevige regenval van de afgelopen dagen staat de Maas historisch hoog.

In Luik riepen de lokale autoriteiten donderdagmiddag duizenden inwoners die bij de Maas wonen op om hun huizen te verlaten. Het peil van de rivier in het centrum van de stad steeg ’s nachts niet. De politie meldde zelfs dat het heel langzaam begon te dalen in de zwaarst getroffen wijk.

In Wallonië zitten meer dan 21.000 mensen zonder elektriciteit als gevolg van de overstromingen.

8.53 - Delen van Buggenum geëvacueerd

Delen van het dorpje Buggenum worden vrijdag geëvacueerd. Dat heeft de gemeente Leudal vrijdagochtend bekendgemaakt.

De bewoners van zo’n vijftig woningen in de Dorpsstraat moeten zo snel mogelijk hun woningen uit. Politie en medewerkers van de gemeente bellen huis aan huis aan om mensen op de hoogte te stellen van de evacuatie.

8.45 - Inwoners Roermond met sirenes gewekt om huizen te verlaten.

Caravans en campers onder water op camping De Hatenboer in Roermond. Vanwege de hevige regenval steeg de Maas naar een recordhoogte en breng veel wateroverlast met zicht mee. Ⓒ ANP/HH

Zo’n 550 huishoudens in Roermond zijn vrijdagochtend om 06.00 uur met megafoons en sirenes vroegtijdig gewekt om per direct hun woningen te verlaten. Ook kregen ze een NL Alert met de mededeling: verlaat uw woning direct.

„In verband met wateroverlast dient u onmiddellijk uw huis te verlaten”, schalden de luidsprekers van de megafoons. Om 07.00 uur moest iedereen het huis uit zijn. Politieagenten belden huis aan huis aan.

Wie ondanks het aanbellen en de NL Alert niet ontwaakte, werd wel wakker van de sirenes die de politie liet loeien. Inwoners kwamen slaapdronken naar buiten. Eerder hadden ze namelijk gehoord dat ze rond 11.00 uur moesten gaan.

Basisscholen in Roermond dicht

Ⓒ ANP/HH

Een aantal basisscholen in Roermond is vrijdag gesloten. De kinderen zijn vrijdagochtend naar huis gestuurd. Basisschool De Stapsteen in Herten heeft de begane grond leeggeruimd uit vrees voor opborrelend kwelwater. Dat gebeurde in 1993 bij het hoogwater van de Maas ook.

Basisschool Aan de Roer vlak bij de Hambeek is gesloten. Deze school ligt midden in het gebied dat vrijdagochtend is geëvacueerd. Ook de Stenen Brug is dicht, deels ook omdat de school door ondergelopen wegen moeilijk bereikbaar is.

8.42 - Geëvacueerde bewoners Maastricht mogen naar huis

Een caravan, compleet met voortent, drijft in de Maas in Maastricht . Ⓒ ANP/HH

Bewoners van de Maastrichtse wijken Randwyck en Heugem mogen weer naar huis. De wijken werden in de nacht van donderdag op vrijdag geëvacueerd, maar zijn niet overstroomd, aldus de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Burgemeester Annemarie Penn zei vrijdagochtend tegen L1 dat Maastricht „langs het gaatje is gegaan.”

Volgens haar was het „erg spannend”, toen de piek van het hoogwater rond 03.00 uur Maastricht bereikte. Penn meldt dat 350 mensen werden opgevangen in sporthallen. De evacuaties van de wijken Heugem en Randwyck verliepen goed, aldus de burgemeester. „Mensen hebben zelf hun biezen gepakt.”

De piek van het hoogwater verplaatst zich op het moment richting het noorden. Volgens de veiligheidsregio belandt Limburg-Zuid nu langzaam in de herstelfase.

8.41 - Waterpeil in Zuid-Limburg over hoogste punt heen

De waterstand in de Maas in Zuid-Limburg is over het hoogste punt heen. Vrijdagmorgen vroeg bereikte de regenrivier een stand van ruim 3300 kubieke meter per seconde, een recordhoogte waarvoor Rijkswaterstaat donderdag al waarschuwde. Nu zakt de afvoer bij het dorp Sint Pieter (gemeente Maastricht) snel naar een niveau onder de 2000 kubieke meter per seconde op zondag, verwacht Rijkswaterstaat.

Er wordt niet veel regen meer verwacht in het stroomgebied van de Maas. Wel moet de rivier nog een grote hoeveelheid regenwater uit België en Frankrijk afvoeren. De hoogwatergolf verplaatst zich nu naar het noorden van de provincie.

Zaterdagavond bereikt het hoge water de omgeving van Venlo, zondagmorgen passeert het hoge water in de Maas de grens tussen Limburg en Gelderland en later zondag stroomt de hoogwaterpiek langs Den Bosch. Onderweg vloeit rivierwater weg in waterbergingsgebieden, maar die staan door de hevige regen ook grotendeels vol. De Maas treedt op veel plekken buiten de oevers, maar door de regen staat het grondwater hoog en kan het rivierwater niet wegzakken.

Sinds het hoge water in 1993 en 1995 zijn veel maatregelen genomen over overstromingen van de Maas te beteugelen. De huidige hoogwatergolf geldt volgens Rijkswaterstaat en de waterbeheerders als een „lakmoesproef” voor de nieuwe dijken en kades. Die worden voortdurend geïnspecteerd en zonodig direct verstevigd.

7.44 - Vlodrop (Noord-Limburg) geëvacueerd met behulp van de ME

Een luchtfoto van afgesloten straten in het Limburgse Vlodrop. De rivier De Roer is buiten zijn oevers getreden. Limburg kampt al dagen met hevige regenval waardoor straten onderliepen. Ⓒ ANP/HH

De bewoners van Vlodrop in Noord-Limburg zijn vrijdagochtend opgeroepen het dorp te verlaten, meldt de Veiligheidsregio Noord-Limburg. De ME ondersteunt de evacuatie in het dorp aan de Roer om ervoor te zorgen dat dit zo vlot en soepel mogelijk verloopt.

In de nacht van donderdag op vrijdag waren er al evacuaties in meerdere gebied in Zuid en Noord-Limburg vanwege de extreem hoge waterstand. Het ging onder meer om delen van Maastricht, Roermond, Roerdalen (waartoe Vlodrop behoort), Eijsden-Margraten en Sittard-Geleen.

7.44 - Stroomstoring in Valkenburg voorlopig nog niet verholpen

De evacuatiemaatregelen in Valkenburg blijven voorlopig van kracht, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Dit terwijl het water in de rivier de Geul zakt. Netbeheerder Enexis kan de stroomstoring, die woensdag meer dan duizend huishoudens trof, nog niet verhelpen. Daarvoor moet het water verder zakken, aldus een woordvoerder.

Eerder zei een woordvoerder van de veiligheidsregio dat de aansluitingen pas hersteld kunnen worden als het water helemaal verdwenen is. „En dat kan dagen duren.”

In de nacht van donderdag op vrijdag werden zowel in Zuid- als in Noord-Limburg nog meerdere gebieden geëvacueerd vanwege de extreem hoge waterstand, melden de veiligheidsregio’s. Het ging onder meer om delen van Maastricht, Roermond, Roerdalen, Eijsden-Margraten en Sittard-Geleen.

7.33 - Op veel plekken in Limburg geldt noodverordening

Op tal van plekken in Limburg gelden noodverordeningen. Dit om te voorkomen dat ramptoeristen naar de gevolgen van de watersnood komen kijken. Dat hebben de veiligheidsregio’s in de provincie bekendgemaakt.

De noodverordeningen zijn onder meer afgekondigd voor de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw en Roermond. „Kom niet naar de rampgebieden en houd wegen vrij voor hulpdiensten”, is het devies. Een noodverordening zorgt ervoor dat de burgemeester en gezagsdragers snel kunnen optreden als er wanordelijkheden dreigen. Zo zijn bijvoorbeeld kijkers snel uit rampgebieden te zetten.

Ook de Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft het publieksnummer 0800-1351 geopend voor vragen. De veiligheidsregio in het zuiden van de provincie had dat nummer al.

Maas heeft hoogste stand bereikt

De Maas heeft zijn hoogste stand bereikt en het waterpeil is niet hoger gekomen dan werd verwacht. De autoriteiten gingen ervan uit dat tussen 03.00 en 04.00 uur de hoogste stand zou worden bereikt en dat dan mogelijk 3700 kuub water per seconde door de Maas zou stromen. „Dat heeft het net niet gehaald. Dus dat is goed nieuws”, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio tegen calamiteitenzender L1. Volgens hem zitten ze „net niet tegen het doemscenario aan.”

De piek bevond zich rond 04.00 uur bij Maastricht en verplaatst zich langzaam naar het noorden. „Het is niet ernstiger dan we gedacht hadden. Dat betekent wel dat de maatregelen die we genomen hebben van kracht blijven”, aldus de zegsman. De gebieden die geëvacueerd zijn, blijven dan ook ontruimd.

De woordvoerder weet niet of het water nu ook weer gelijk gaat zakken. „Daar kan ik op dit moment niks over zeggen”, zegt hij bij L1. „Het zal niet verder stijgen dan dat het nu is.”

Schotten om water tegen te houden staan er hier donderdag nog niet. Zorgen bij bewoners. Ⓒ ANP/HH

„Het lijkt er goed uit te zien maar we blijven alert”, laat de gemeente Maastricht op Twitter weten. „Alle maatregelen blijven voorlopig van kracht.” In de Limburgse stad zijn de twee stadsdelen Heugem en Randwyck ontruimd. Ook de Maasboulevardtunnel en de wegen Franciscus Romanusweg en Hoge Weerd zijn vanwege het hoge water afgesloten.

De Wilhelminabrug is uit voorzorg dicht vanwege trillingen. De Lage Kanaaldijk, die evenwijdig aan de Maas loopt, is met hekken afgesloten.

Alle Maasgemeenten in Belgisch Limburg preventief geëvacueerd

Alle Maasgemeenten in Limburg gingen in de nacht van donderdag op vrijdag over tot preventieve evacuaties in gebieden die gevoelig zijn voor overstroming, kondigde Limburgs gouverneur Jos Lantmeeters donderdagavond aan. Zo gingen de gemeenten langs de Maas en het Albertkanaal uit van het ’slechtste scenario’, waarbij de Maas over de dijken gaat. Het gaat om de gemeenten Maasmechelen, Lanaken, Maaseik, Dilsen-Stokkem en Kinrooi. Riemst komt daar mogelijk nog bij.Door de hevige regenval van de afgelopen dagen staat de Maas historisch hoog.

De mensen in de betreffende gebieden wordt aangeraden om te evacueren naar familie of vrienden. De politie zorgt voor extra toezicht, tevens is er extra dijkbewaking. De waterstanden werden de hele nacht gemeten.

In Maasmechelen werd op donderdag al de evacuatie van inwoners van Meeswijk, Leut en Vucht-dorp aangekondigd, niet veel later gevolgd door Kotem en Boorsem.

4.24 - Militairen bouwen noodbrug in Valkenburg

Militairen zijn in de nacht van donderdag op vrijdag begonnen met de bouw van een noodbrug in het Limburgse Valkenburg. Die plaats is zwaar getroffen door de wateroverlast. De Geul is daar overstroomd.

De noodbrug wordt aangelegd aan de Wilhelminalaan. De oude brug is daar voor een deel weggespoeld, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten aan calamiteitenzender L1. Daardoor is een een deel van Valkenburg een eiland geworden, wat de hulpverlening bemoeilijkt. De brug is naar verwachting vrijdagmorgen gereed.

4.13 - Ook in Waals-Brabant evacuaties vanwege overstromingen

In Waals-Brabant hebben in de nacht van donderdag op vrijdag evacuaties plaatsgevonden in Ottignies, Graven, Geldenaken, Mont-Saint-Guibert, Court-Saint-Etienne en Tubeke. Alle door het noodweer uit hun huizen gejaagde inwoners zijn opgevangen.

Ook Waver en deelgemeente Limal kampen met overstromingen. Er zijn zandzakken uitgedeeld en de lokale autoriteiten waarschuwen voor stroomonderbrekingen, maar men is er vooralsnog niet overgegaan tot evacuaties.

Ook in Rebecq, waar het waterpeil van de Zenne stijgt, worden zandzakken uitgedeeld. In Tubeke is de vallei en een deel van het stadscentrum overstroomd. In Heylissem is het leidingwater ondrinkbaar verklaard.

Op een aantal plaatsen is het peil van de waterlopen inmiddels weer wat gedaald. Dat is onder meer het geval in Bevekom, Hamme-Mille, Genepiën, Villers-la-Ville en Walhain.

In Wallonië zitten meer dan 21.000 mensen zonder elektriciteit als gevolg van de overstromingen, meldt het Waalse elektriciteitsbedrijf Ores. Er zijn stroomstoringen in onder andere Durbuy, Eupen, Rochefort, Spa, Theux en Verviers.

Volgens Ores zijn bijna 300 transformatorhuisjes met water ondergelopen. „Het is onmogelijk voor onze ploegen om er toegang tot te krijgen”, verklaart het bedrijf.

2.14 - Ook evacuaties in Limburgse gemeenten Eijsden-Margraten en Stein

De Limburgse gemeenten Stein en Eijsden-Margraten hebben besloten tot gedeeltelijke evacuatie vanwege het stijgende water in de Maas. In Stein gaat het om de buurtschappen Maasband, Meers, Veldschuur en Berg aan de Maas (straten Veerweg, Schoorvoetpad en Berger Maasstraat). In Eijsden-Margraten is inwoners van Diepstraat, Bat, Trichterweg, Beethovenstraat, Bachstraat en Laag Caestert dringend verzocht te vertrekken.

Ook in Grevenbicht (gemeente Sittard-Geleen) zijn de bewoners van enkele woningen buiten de waterkering opgeroepen te evacueren. Volgens de veiligheidsregio houdt de politie de geëvacueerde gebieden in de gaten om te voorkomen dat mogelijke plunderaars hun slag slaan.

2.13 - Nederlandse camping in de Eifel volledig verwoest

De overstromingen van de laatste dagen hebben in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts, in het hart van de Eifel, een Nederlandse camping volledig verwoest. Woensdag trad de rivier de Kyll buiten haar oevers en overspoelde Camp Kyllburg van de Nederlandse eigenaren Mèlani en Roy Betten volledig. De gasten waren op tijd geëvacueerd.

Volgens vrienden van het stel loopt de schade in de honderdduizenden euro’s. De glampingtenten zijn weggespoeld, de brug die de camping verbindt is verdwenen, het terras is weg en de horeca, receptie, sanitairgebouwen en de nieuw aangelegde speeltuin staan onder water.

Mèlani en Roy Betten begonnen de camping in 2018. Camp Kyllburg werd de afgelopen twee jaar door de ANWB uitgeroepen tot ’de meest gewaardeerde huuraccommodatie’. De vrienden Manon Saris en Bart Ruitenbeek zijn op gofundme.com een inzamelingsactie begonnen, in de hoop de camping zo snel mogelijk weer op te kunnen bouwen. Daar is inmiddels bijna 8000 euro gedoneerd. Het streefbedrag is 200.000 euro.

2.06 - Designer Outlet Center in Roermond moet tot zondag dicht

Het Designer Outlet Center in Roermond moet tot maandag 09.00 uur de deuren gesloten houden. De veiligheidsregio heeft daar in de nacht van donderdag op vrijdag via een noodverordening toe besloten om zo de wegen rond de stad vrij te houden in verband met de wateroverlast door het stijgende water in de Maas. In Roermond geldt al een bevel om ramptoeristen te weren.

In de nu gepubliceerde noodverordening staat dat „een reguliere toestroom van bezoekers aan het Designer Outlet Roermond ten tijde van het hoog water niet wenselijk is.” Mensen kunnen preventief gefouilleerd worden, en iedereen die bij het Outletcenter niks te zoeken heeft moet direct vertrekken als de politie hen daartoe bevel geeft.