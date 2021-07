LIVE | Hoogste stand Maas bereikt

De piek bevond zich rond 04.00 uur bij Maastricht en verplaatst zich langzaam naar het noorden. „Het is niet ernstiger dan we gedacht hadden. Dat betekent wel dat de maatregelen die we genomen hebben van kracht blijven”, aldus de zegsman. De gebieden die geëvacueerd zijn, blijven dan ook ontruimd.

De woordvoerder weet niet of het water nu ook weer gelijk gaat zakken. „Daar kan ik op dit moment niks over zeggen”, zegt hij bij L1. „Het zal niet verder stijgen dan dat het nu is.”

Schotten om water tegen te houden staan er hier donderdag nog niet. Zorgen bij bewoners. Ⓒ ANP/HH

„Het lijkt er goed uit te zien maar we blijven alert”, laat de gemeente Maastricht op Twitter weten. „Alle maatregelen blijven voorlopig van kracht.” In de Limburgse stad zijn de twee stadsdelen Heugem en Randwyck ontruimd. Ook de Maasboulevardtunnel en de wegen Franciscus Romanusweg en Hoge Weerd zijn vanwege het hoge water afgesloten.

De Wilhelminabrug is uit voorzorg dicht vanwege trillingen. De Lage Kanaaldijk, die evenwijdig aan de Maas loopt, is met hekken afgesloten.

Kades in Maastricht overstroomd. Ⓒ ANP/HH

Alle Maasgemeenten in Belgisch Limburg preventief geëvacueerd

Alle Maasgemeenten in Limburg gingen in de nacht van donderdag op vrijdag over tot preventieve evacuaties in gebieden die gevoelig zijn voor overstroming, kondigde Limburgs gouverneur Jos Lantmeeters donderdagavond aan. Zo gingen de gemeenten langs de Maas en het Albertkanaal uit van het ’slechtste scenario’, waarbij de Maas over de dijken gaat. Het gaat om de gemeenten Maasmechelen, Lanaken, Maaseik, Dilsen-Stokkem en Kinrooi. Riemst komt daar mogelijk nog bij.Door de hevige regenval van de afgelopen dagen staat de Maas historisch hoog.

De mensen in de betreffende gebieden wordt aangeraden om te evacueren naar familie of vrienden. De politie zorgt voor extra toezicht, tevens is er extra dijkbewaking. De waterstanden werden de hele nacht gemeten.

In Maasmechelen werd op donderdag al de evacuatie van inwoners van Meeswijk, Leut en Vucht-dorp aangekondigd, niet veel later gevolgd door Kotem en Boorsem.

4.24 - Militairen bouwen noodbrug in Valkenburg

Militairen zijn in de nacht van donderdag op vrijdag begonnen met de bouw van een noodbrug in het Limburgse Valkenburg. Die plaats is zwaar getroffen door de wateroverlast. De Geul is daar overstroomd.

De noodbrug wordt aangelegd aan de Wilhelminalaan. De oude brug is daar voor een deel weggespoeld, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten aan calamiteitenzender L1. Daardoor is een een deel van Valkenburg een eiland geworden, wat de hulpverlening bemoeilijkt. De brug is naar verwachting vrijdagmorgen gereed.

4.13 - Ook in Waals-Brabant evacuaties vanwege overstromingen

In Waals-Brabant hebben in de nacht van donderdag op vrijdag evacuaties plaatsgevonden in Ottignies, Graven, Geldenaken, Mont-Saint-Guibert, Court-Saint-Etienne en Tubeke. Alle door het noodweer uit hun huizen gejaagde inwoners zijn opgevangen.

Ook Waver en deelgemeente Limal kampen met overstromingen. Er zijn zandzakken uitgedeeld en de lokale autoriteiten waarschuwen voor stroomonderbrekingen, maar men is er vooralsnog niet overgegaan tot evacuaties.

Ook in Rebecq, waar het waterpeil van de Zenne stijgt, worden zandzakken uitgedeeld. In Tubeke is de vallei en een deel van het stadscentrum overstroomd. In Heylissem is het leidingwater ondrinkbaar verklaard.

Op een aantal plaatsen is het peil van de waterlopen inmiddels weer wat gedaald. Dat is onder meer het geval in Bevekom, Hamme-Mille, Genepiën, Villers-la-Ville en Walhain.

In Wallonië zitten meer dan 21.000 mensen zonder elektriciteit als gevolg van de overstromingen, meldt het Waalse elektriciteitsbedrijf Ores. Er zijn stroomstoringen in onder andere Durbuy, Eupen, Rochefort, Spa, Theux en Verviers.

Volgens Ores zijn bijna 300 transformatorhuisjes met water ondergelopen. „Het is onmogelijk voor onze ploegen om er toegang tot te krijgen”, verklaart het bedrijf.

2.14 - Ook evacuaties in Limburgse gemeenten Eijsden-Margraten en Stein

De Limburgse gemeenten Stein en Eijsden-Margraten hebben besloten tot gedeeltelijke evacuatie vanwege het stijgende water in de Maas. In Stein gaat het om de buurtschappen Maasband, Meers, Veldschuur en Berg aan de Maas (straten Veerweg, Schoorvoetpad en Berger Maasstraat). In Eijsden-Margraten is inwoners van Diepstraat, Bat, Trichterweg, Beethovenstraat, Bachstraat en Laag Caestert dringend verzocht te vertrekken.

Ook in Grevenbicht (gemeente Sittard-Geleen) zijn de bewoners van enkele woningen buiten de waterkering opgeroepen te evacueren. Volgens de veiligheidsregio houdt de politie de geëvacueerde gebieden in de gaten om te voorkomen dat mogelijke plunderaars hun slag slaan.

2.13 - Nederlandse camping in de Eifel volledig verwoest

De overstromingen van de laatste dagen hebben in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts, in het hart van de Eifel, een Nederlandse camping volledig verwoest. Woensdag trad de rivier de Kyll buiten haar oevers en overspoelde Camp Kyllburg van de Nederlandse eigenaren Mèlani en Roy Betten volledig. De gasten waren op tijd geëvacueerd.

Volgens vrienden van het stel loopt de schade in de honderdduizenden euro’s. De glampingtenten zijn weggespoeld, de brug die de camping verbindt is verdwenen, het terras is weg en de horeca, receptie, sanitairgebouwen en de nieuw aangelegde speeltuin staan onder water.

Mèlani en Roy Betten begonnen de camping in 2018. Camp Kyllburg werd de afgelopen twee jaar door de ANWB uitgeroepen tot ’de meest gewaardeerde huuraccommodatie’. De vrienden Manon Saris en Bart Ruitenbeek zijn op gofundme.com een inzamelingsactie begonnen, in de hoop de camping zo snel mogelijk weer op te kunnen bouwen. Daar is inmiddels bijna 8000 euro gedoneerd. Het streefbedrag is 200.000 euro.

2.06 - Designer Outlet Center in Roermond moet tot zondag dicht

Het Designer Outlet Center in Roermond moet tot maandag 09.00 uur de deuren gesloten houden. De veiligheidsregio heeft daar in de nacht van donderdag op vrijdag via een noodverordening toe besloten om zo de wegen rond de stad vrij te houden in verband met de wateroverlast door het stijgende water in de Maas. In Roermond geldt al een bevel om ramptoeristen te weren.

In de nu gepubliceerde noodverordening staat dat „een reguliere toestroom van bezoekers aan het Designer Outlet Roermond ten tijde van het hoog water niet wenselijk is.” Mensen kunnen preventief gefouilleerd worden, en iedereen die bij het Outletcenter niks te zoeken heeft moet direct vertrekken als de politie hen daartoe bevel geeft.