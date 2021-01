Mogelijk toch niet iedereen dit jaar gevaccineerd

Dat zegt de minister vrijdagochtend in reactie op het nieuws dat Nederland de komende tijd wellicht minder vaccins binnenkrijgt dan waar De Jonge in de planning rekening mee heeft gehouden. In het schema dat hij deze week presenteert, zou iedere volwassene eind september het vaccin hebben gekregen. Maar dat kan ook zomaar langer gaan duren, zegt de minister: „Dat kan. Of eerder, dat kan ook. Alles kan, we weten het niet.”

De Jonge zegt bij de presentatie van zijn vaccinatiestrategie ook duidelijk te hebben aangegeven dat de planning met onzekerheid is omgeven. „Bovenaan het schema staat: wanneer exact wat wordt geleverd, is afhankelijk van zo ongelofelijk veel factoren. Van de mate waarin het wordt goedgekeurd, het tempo van de leveringen.”

’Houvast’

Zekerheid kan De Jonge naar eigen zeggen simpelweg niet bieden: „Wij hebben te maken met informatie die dagelijks wisselt.” Waarom heeft hij dan toch een planning gemaakt? „We willen iets van houvast creëren in al die onduidelijkheid over welke groep in welke volgorde. Zo moet het schema gelezen worden.”

De coronaminister zegt elke twee weken met een update van de vaccinatievoortgang te komen, de eerste volgt aankomende dinsdag. De Jonge is ’niet zo geschrokken’ van het nieuws over de mogelijke eerste tegenvaller in de levering van vaccins. „Het moeilijke is: iedereen wil natuurlijk houvast, de datum op de kalender inkleuren dat je aan de beurt bent. Maar de informatie wisselt de hele tijd, daar hebben we ons toe te verhouden. Ik ga de hele crisis door de informatie delen die ik heb. Ik denk dat we ermee moeten leren leven dat die informatie gaat wisselen.”