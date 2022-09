Droogte op dit moment groter dan in 2018

De afgelopen dagen bereikte het neerslagtekort een hoogtepunt en momenteel is het zelfs nog droger dan op het droogste moment in 2018. Toen bedroeg het neerslagtekort volgens Weeronline zo’n 307 mm. Nu is het neerslagtekort tijdelijk gestegen naar 318 mm. De komende 24 uur worden echter felle onweersbuien verwacht.

In het oosten van Utrecht en delen van Friesland en Groningen is het met een tekort van 210 tot 240 mm het minst droog.

1976

In een viertal jaren was het nog droger dan nu, voor het laatst was dat in 1976. Het buiige weer geeft de komende tijd wat verlichting, maar ook niet meer dan dat.

Als de komende tijd op veel plaatsen 20 tot 30 mm valt, blijft het neerslagtekort groter dan in de 5% droogste jaren. Door regen in Duitsland en Zwitserland kan het water in de Rijn iets stijgen. Het water in de rivier staat nog steeds lager dan normaal.

Op veel andere plaatsen is het neerslagtekort veel meer dan 300-330 mm. De neerslag van de afgelopen nacht is daarin nog niet verwerkt. In delen van Brabant, Zeeland en Zuid-Holland viel 10 tot 20 mm regen en op een enkele plek viel met 35 mm een behoorlijke hoeveelheid.