Radboudumc produceert 100.000 spatschermen per week

Het ministerie van SZW heeft de veiligheid goedgekeurd en het Landelijk Consortium Hulpmiddelen heeft meteen een order geplaatst van 100.000 stuks voor de zorginstellingen in ons land. Er is een tekort aan dergelijke ’faceshields’ die worden gebruikt bovenop de chirurgische of FFP-maskers. Er was nog geen productiecapaciteit voor het maken van gelaatschermen in Nederland; we haalden ze tot nu toe uit het buitenland.

Het gezichtsschild biedt extra bescherming voor zorgverleners die met patiënten met Covid-19 te maken hebben en is noodzakelijk bij hoog-risicosituaties zoals intubatie, extubatie of uitzuigen. Juist dan kan een patiënt namelijk veel virus uitscheiden.

Het Radboudumc REshape Center heeft in samenwerking met zorgverleners en de afdelingen Adviesbureau Procesverbetering en Implementatie (PVI), 3D Lab, Hygiëne & Infectiepreventie en Bouwzaken de afgelopen weken een nieuw gezichtsschild ontworpen, getest en geïmplementeerd. Een eerste oplage van deze gezichtsschilden is in het Radboudumc uitgebreid getest op gebruikscomfort en veiligheid op verpleegafdelingen waar patiënten met Covid-19 zijn opgenomen en op de afdeling Anesthesie.Het ontwikkelde gezichtsschild gaat vanaf nu geproduceerd worden door het bedrijf PIANT.

De ontwikkeling van het gezichtsschild is mede tot stand gekomen door donaties van het Radboud Fonds. Dit fonds steunt onderzoek en innovaties van het Radboudumc in de strijd tegen corona. Doneren kan via: https://corona.voorradboudfonds.nl/

Een ander, niet gecertificeerd bedrijf, is er ook in geslaagd faceshields te produceren en doneert deze specifiek aan de ouderen-, thuis- en gehandicaptenzorg. Dienstverlener Korton is in samenwerking met een spuitgieterij gestart met een initiatief om met behulp van 3D-printing deze zogenaamde faceshields te produceren. Zij kunnen 5000 faceshields per week maken. Zorginstellingen die behoefte hebben aan de spatbrillen kunnen via www.korton.nl/faceshields contact opnemen.