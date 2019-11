Nijmegen verbiedt pro-piet betogers bij intocht

Dat heeft burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen dinsdag gezegd. Aanleiding voor de maatregel is volgens hem dat de twee mannen zich vorig jaar tijdens de intocht hebben misdragen. Dit jaar hebben ze op sociale media alweer dreigende taal laten horen.

Vorig jaar trokken onder anderen hooligans van voetbalclub NEC en leden van Nijmegen Rechtsaf door Nijmegen tijdens de intocht. Ze scheurden een spandoek van tegenstanders van Zwarte Piet kapot en vielen binnen bij een voormalig actiecentrum voor krakers. Omdat er geen officiële aangifte is gedaan, is daarvoor niemand vervolgd.

Anti-pieten

Actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) heeft een demonstratie aangemeld in Nijmegen. KOZP kan niet op de gewenste plek terecht, omdat het daar bomvol is als Sinterklaas de kinderen toespreekt. KOZP en de gemeente overleggen nog over een andere plaats in het stadscentrum. De gemeente verwacht daarover geen problemen.

