Zwijgcontracten zorg in de ban

Daardoor kunnen zorgaanbieders niet langer eisen dat iemand zijn mond moet houden over zaken die fout zijn gegaan als ze een schadevergoeding krijgen. De zwijgcontracten zijn het ministerie van Volksgezondheid al lange tijd een doorn in het oog, maar bij gebrek aan een wettelijk verbod viel er niets aan te doen.

Nu komt dat verbod er alsnog met een wetsvoorstel dat De Jonge woensdag naar de Kamer stuurt. Afspraken dat patiënten afstand moeten doen van een gang naar de rechter, geen tuchtklacht meer in mogen dienen, geen aangifte mogen doen en of zelfs niet met hun familie en vrienden mogen praten over het incident, worden met het verbod ongeldig verklaard.

„Dit soort afspraken mag nooit gemaakt worden”, vindt De Jonge. „Juist in de zorg is het belangrijk dat er van fouten wordt geleerd. Waar mensen werken, worden fouten maakt: dat is niet het punt. Het is wel een punt als je probeert die fouten toe te dekken.”

Hockeyer Rogier Mooij

Het verbod komt onder meer voort uit het tragische overlijden van tophockeyer Rogier Mooij. Hij stierf eind 2014 na miscommunicatie over de benauwdheidsklachten waarmee hij zich in het Hilversumse Tergooi ziekenhuis meldde.

"Je kunt alleen van fouten leren als je er open over bent"

De moeder van Mooij kreeg een vergoeding voor onder meer de kosten van de begrafenis en therapie voor haarzelf. Maar in ruil daarvoor moest ze wel een contract tekenen om te zwijgen over de fouten.

Dat moet niet meer kunnen, vindt De Jonge. „Dat belet degene om wie het gaat open te zijn. Het is juist in het belang van cliënten, maar ook van zorginstellingen, om ervan te kunnen leren als een fout wordt gemaakt. Dat kan alleen als je daar open over bent.”

Het verbod zit al langer in de pijplijn. De Jonges voorganger Schippers liet in 2016 al aan de Kamer weten zo’n verbod te willen. Er volgde een oproep aan mensen die een zwijgcontract meenden te hebben getekend, om zich te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Storm liep het niet, met 55 meldingen in bijna een jaar tijd. Bij acht gevallen ging het daadwerkelijk om een zwijgcontract.

Toch vindt De Jonge een ingreep noodzakelijk. „Je moet altijd aannemen dat het iets vaker voorkomt dan waar je weet van hebt.” Het verbod geldt alleen voor nieuwe zwijgcontracten. Het met terugwerkende kracht ongeldig verklaren van bestaande contracten is juridisch onmogelijk, zegt De Jonge.