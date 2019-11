LIVE: Verdachte insulinemoorden voor de rechter

De rechtbank met op de voorgrond verdachte Rahiied A. en een Playmobil-poppetje als een soort talisman. Ⓒ Illustratie: PETRA URBAN

Rotterdam - De 23-jarige verzorger Rahiied A. , de man die verdacht wordt van onder meer vier moorden met insuline en meerdere pogingen daartoe, staat donderdag voor de derde dag op rij voor de rechter. De zaak kwam aan het rollen toen in 2017 een vrouw in ’t Huys te Hoecke in Puttershoek onwel was geworden. Zij zou insuline hebben gekregen zonder enige medische noodzaak.