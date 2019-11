’Zwakbegaafde Rahiied A. mishandeld door vader én stiefvader’

De rechtbank met op de voorgrond verdachte Rahiied A. en een Playmobil-poppetje. Ⓒ PETRA URBAN

ROTTERDAM - De 23-jarige Rahiied A. kan niet volledig verantwoordelijk worden gehouden voor de moord op 4 bejaarden en de poging om 7 anderen te doden met insuline-injecties. Hij is sterk verminderd toerekeningsvatbaar als gevolg van een borderline-persoonlijkheidsstoornis, en er is een groot gevaar dat hij in herhaling valt.