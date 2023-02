Premium Het beste van De Telegraaf

Toch onderdak voor alleenstaande moeder die met kinderen in school sliep: ’Huilen van geluk’

Zo sliep de moeder met haar kinderen in de Hilversumse Lelyschool. Ⓒ studio kastermans/danielle van coevorden

HILVERSUM - De dakloze moeder die dagenlang op een basisschool in Hilversum verbleef, heeft vanaf zaterdag toch wel een dak boven haar hoofd. Het gaat om een tijdelijke kamer in een complex voor begeleid wonen in Naarden, die de gemeente haar alsnog heeft toegewezen.