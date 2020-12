Opvallend: dit hamstert de online consument massaal

Zo meldt prijsvergelijker Beslist.nl voor maandag een stijging van 651 procent in het aantal zoekopdrachten naar fitnessgewichten in vergelijking met de week ervoor. Maar ook kattenbakvulling (179 procent), wenskaarten (134 procent), sjoelbakken (128 procent) en bureaustoelen (99 procent) waren online flink meer in trek.

Volgens de webshop daalde de verkoop van papieren kerstkaarten de afgelopen jaren sterk. Maar door het coronavirus lijken meer Nederlanders er weer behoefte aan te hebben iets tastbaars naar de ander op te sturen.

’Niet-essentiële winkels’ trending zoekopdracht

Zondag lekten de eerste geruchten uit over de sluiting van niet-essentiële winkels. Uit zoekgedrag van consumenten op zondag 13 december kan ook opgemaakt worden dat er veel onduidelijkheid heerste over welke winkels daaronder vielen. Een trending Google zoekopdracht afgelopen zondag was dan ook ‘Niet-essentiële winkels’ met meer dan 100.000 zoekopdrachten.

Nieuwe maatregelen

Niet-essentiële winkels, zoals tuincentra, bouwmarkten en kledingwinkels, zijn sinds vandaag namelijk gesloten. Bij bouwmarkten mogen wel bestelde producten afgehaald worden. De supermarkten, slagers en bakkers blijven wél open, evenals de drogisten, stomerijen en opticiens.

Ook de ’doorstroomlocaties’, zoals musea, dierentuinen en zwembaden moesten dicht. Hotels mochten open blijven, maar mogen geen eten en drinken meer serveren. Bibliotheken gaan dicht, maar boeken afhalen mag nog wel. Banken blijven open. In wijkcentra mogen activiteiten voor kwetsbare mensen doorgaan.

Sportscholen en zwembaden moesten ook de deuren sluiten. Sporten mag met maximaal twee mensen op anderhalve meter afstand, uitgezonderd kinderen tot en met 17 jaar en profsporters.